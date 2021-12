TERMOLI. Non c'è stata omissione in atti d'ufficio, è questa la sentenza del collegio del Tribunale di Larino che ha assolto l'ex dirigente all'Urbanistica dell'amministrazione Sbrocca, l'architetto Livio Mandrile.

L'inchiesta era nata dopo l'intervento di un terzo interessato, legata alla richiesta di rimozione di una veranda, mai rimossa, per non aver dato conto delle ragioni del ritardo, che aveva diffidato l'autore del presunto abuso. In seduta collegiale, il Tribunale di Larino ha assolto l'architetto Mandrile, difeso dall'avvocato Nicolino Cristofaro, perché il fatto non sussiste». I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2017.