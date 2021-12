Si finge il nipote e inganna un’anziana con la scusa dei ‘pacchi’: truffatore 'pizzicato' a Napoli

NAPOLI-CAMPOBASSO. Nella giornata dell'11 dicembre u.s., in Napoli, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica.

Le indagini, svolte da personale della Questura di Campobasso, hanno permesso di ricostruire una truffa posta in essere nei confronti di una persona anziana residente nel capoluogo, verificatasi il 27 ottobre u.s., con il metodo del c.d. "pacco". L'autore della condotta incriminata, dopo aver contattato telefonicamente la donna e facendosi passare per il nipote, le chiedeva di consegnare dei soldi ad un "ufficiale delle poste" per un pacco che lui attendeva; poco dopo un uomo si presentava presso l'abitazione della medesima, dicendo di essere l'ufficiale delle poste e riusciva a farsi consegnare 5000 euro in contanti, lasciando una busta gialla alla donna. Passati alcuni minuti lo stesso soggetto ricontattava telefonicamente l'anziana e sempre dicendo di essere il nipote, le rappresentava che i "pacchi" erano due; con le stesse modalità, quindi, si ripresentava dalla signora facendosi consegnare altri 4000 euro in contanti ed alcuni monili in oro.

Gli accertamenti condotti nell'immediatezza consentivano - grazie alle impronte rimaste impresse sui pacchi — di risalire all'attuale indagato, peraltro verificando che trattavasi dello stesso soggetto denunciato dalla Polizia di Stato per avere posto in essere analoga truffa, qualche settimana prima, nei confronti di un'altra persona anziana residente nel capoluogo.

Il complesso dell'attività investigativa svolta e la conseguente ricostruzione dei due episodi, si inserisce nel contesto delle linee di intervento che questa Procura della Repubblica ha promosso, linee guida che tendono al contrasto di forme criminali che incidono negativamente sul livello di sicure a reale e percepito nella provincia.