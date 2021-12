Incidente a catena sulla statale 16, circolazione in tilt e diversi feriti

CAMPOMARINO. Circolazione in tilt sulla statale 16 adriatica nella serata di oggi. A scontrarsi alcune autovetture e un mezzo pesante, nel tratto di Campomarino, dopo il bivio per la SP 128.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, oltre alle pattuglie dei Carabinieri e le postazioni di Termoli e Larino del 118, coi volontari della Misericordia e della Croce di San Gerardo in ambulanza. In ospedale almeno due donne, una 66enne di Campomarino e una 44enne della provincia di Foggia, mentre il piccolo è stato medicato sul posto, e lasciato in custodia al padre. Rilievi e gestione della circolazione, particolarmente critica visti i mezzi danneggiati che ingombravano la carreggiata, affidati ai Carabinieri di Termoli e Campomarino.