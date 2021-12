Emergenza cinghiali sulla statale 16, branco di 20 esemplari investito dalle auto

MONTENERO DI BISACCIA. Non un solo cinghiale, ma almeno 20, stamani sulla statale 16. Questa mattina intorno alle 7, nei pressi dello svincolo per il Centro Commerciale Costa Verde, venti esemplari di cinghiali in procinto di attraversare la strada verso il mare sono stati investiti. Due autovetture coinvolte hanno riportato ingenti danni, mentre un esemplare degli ungulati, dal peso di crica 120 chili è stato ucciso. Il fenomeno della presenza dei cinghiali sulle strade, specie se a scorrimento veloce, è un problema ormai noto a tutti e raccomandiamo quindi la massima prudenza e di moderare la velocità. I danni alle auto sono certi, quelli alle persone può dipendere proprio dalla velocità, mentre per i cinghiali la “condanna” a morte sembra essere, il più delle volte, l’inevitabile finale di un problema che ormai ci riguarda da vicino e per il qale occorrerebbe una soluzione.