Finisce con l'auto contro il guardrail sulla statale 16, 57enne trasportato all'ospedale

CAMPOMARINO. Auto esce fuori strada sulla statale 16 in territorio di Campomarino, al km 559,500. la vettura è finita per schiantarsi contro il guardrail. Il 57enne alla guida, F. M. di Termoli, è stato soccorso dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Campomarino.