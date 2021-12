Fa saltare in aria la casa della sua ex Copyright: Termolionline.it

VENAFRO. Episodio preoccupante a dir poco quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Venafro. Intorno alle 2, in via Cotugno, un uomo ha dato fuoco all’abitazione dove abita la sua ex compagna, che per fortuna non era lì al momento dell’attentato.

Il rogo ha dato vita all’esplosione di una bombola di gas, che ha distrutto l’alloggio.

Intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri, questi ultimi hanno subito individuato l’autore del gesto, portato in caserma.