Esce di strada al volante della sua Panda sulla Tangenziale

TERMOLI. Esce di strada sulla Tangenziale di Termoli, al km 12 della statale 709 (questa la denominazione ufficiale) al volante della sua Fiat Panda. Un 20enne di Guglionesi, A. C., è stato soccorso intorno alle 7.30 di oggi dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, è stato trattato sul posto e non trasportato all’ospedale San Timoteo. Il giovane, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, intervenuti sul posto, ha perso il controllo dell’auto, finendo per sbandare.