Uomo trovato senza vita in via dei Roveri, sul posto 118, Misericordia e Polizia

TERMOLI. Dramma in via dei Roveri nella tarda mattinata di oggi, a Termoli. Un uomo, il 69enne G. C., è stato trovato riverso a terra, ormai cadavere, mentre stava percorrendo quel tratto di strada della zona artigianale, alla periferia Sud della città adriatica.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, ma il medico non ha potuto che constatarne l'avvenuto decesso a causa pare di un improvviso malore. Intervenuti gli agenti della Polizia stradale e la scientifica.

Il 69enne stava praticando del jogging.

La salma è stata trasportata tramite l'impresa funebre Bavota all'ospedale San Timoteo di Termoli, per l'ispezione cadaverica nell'obitorio di viale San Francesco.