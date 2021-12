TERMOLI. Un po’ di trambusto stasera in via Saverio Cannarsa, al settimo piano di una delle scale dell’affollato Palazzo Narducci. L’allarme è scattato per soccorrere una 87enne, che aveva problemi respiratori e i cui parenti, particolarmente preoccupati, hanno allertato sia il 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

La donna in un primo momento non rispondeva alle sollecitazioni dei soccorritori, tanto da prevedere l’utilizzo dell’autoscala, ma per fortuna, poco dopo la stessa ha aperto la porta, permettendo loro di entrare in casa e poi trasferirla in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.