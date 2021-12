Dolci, anguille, giocattoli: attività nel mirino del Nas

CAMPOBASSO. Il Nas Carabinieri di Campobasso, guidato dal luogotenente Mario Di Vito, operante sull’intero territorio regionale, nel mese di dicembre, a seguito di mirate ispezioni finalizzate al contrastato di attività illecite attinenti la commercializzazione di prodotti agroalimentari, di giocattoli e addobbi natalizi, nonché nell’ambito della vigilanza integrata sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, avvalendosi all’occorrenza del supporto del Servizio Veterinario e dell’Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda sanitaria della Regione Molise, ha proceduto: sicurezza alimentare:

alla denuncia all’Autorità Giudiziaria della titolare di una pasticceria del capoluogo per frode in commercio, per aver venduto prodotti industriali - tipici natalizi - indicati come artigianali;

alla chiusura, sempre nel capoluogo, di un bar-pasticceria con annesso laboratorio di produzione, per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali;

alla contestazione di violazioni amministrative per il mancato possesso di certificazione “green pass” a carico di due titolari di esercizi commerciali;

al sequestro sanitario di kg. 30 di anguille a carico di un venditore ambulante di prodotti ittici per violazione alle norme sulla tracciabilità;

alla segnalazione all’Autorità Sanitaria Locale di n. 32 esercizi di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti per carenze igienico-sanitarie e strutturali e la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo – Haccp (attività operanti nelle due provincie regionali). Vigilanza oggetti pericolosi per la salute: presso un’attività commerciale di Isernia, al sequestro amministrativo di 120 confezioni di giocattoli privi di etichettatura in lingua italiana e non certificati con marchio CE; Vigilanza luoghi di lavoro:

alla denuncia all’Autorità Giudiziaria del titolare di un’azienda agroalimentare per violazione attinente la normativa antincendio e la mancata revisione semestrale degli estintori.

L’attività di vigilanza e controllo prosegue in maniere intensificata per tutto il periodo delle festività natalizie.