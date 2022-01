Tenta di sfondare finestra murata, pescatore tunisino ucciso dal crollo della parete

MARINA DI CHIEUTI. Tragedia di San Silvestro sulla linea ferroviaria adriatica. Tenta di sfondare una finestra murata, ma viene travolto dal crollo dell'intera parete: 50enne morto sul colpo. E' successo nella serata di ieri, nei locali dello scalo ferroviario di Marina di Chieuti. Vittima dell'accaduto è un uomo di 50 anni, pescatore tunisino, che viveva nell’ex foresteria delle Ferrovie dello Stato con la moglie e due figli. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri.