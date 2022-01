Due attentati dinamitardi contro attività a San Severo

SAN SEVERO. Situazione sempre più complessa per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza a San Severo, a pochi giorni dagli spari contro l'ospedale Masselli Mascia, nella notte sono stati compiuti due attentati dinamitardi.

Nel mirino due attività in zona stazione: si tratta di una profumeria e di una rivendita di auto. Le deflagrazioni, avvenute nel giro di un’ora, sono state fortissime, avvertite in tutto il quartiere. Sul posto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini del caso. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti in zona.

Intanto, sempre a San Severo, un 39enne, gia' noto alle forze dell'ordine, è stato aggredito e pestato violentemente da due persone ieri sera in piazza Tonti

nel comune Foggiano. L'uomo è ora ricoverato in ospedale e non e' in pericolo di vita. La dinamica è ancora al vaglio della polizia intervenuta sul posto. Gli agenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire agli autori e conoscere il movente del pestaggio.