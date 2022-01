Rientrati i sette studenti del Boccardi-Tiberio da Malta

TERMOLI. Una buona notizia, quella che viene dall’istituto Boccardi-Tiberio. Sono rientrati i sette studenti rimasti bloccati a Malta poco prima di Natale a causa del contagio da Covid-19. Sono sbarcati poco dopo le 18 di all’aeroporto di Pescara i sette studenti dell’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli bloccati a Malta perché positivi al Covid-19. Ricordiamo che gli studenti erano in Erasmus sull’Isola del Mediterraneo. Nella giornata di lunedì 3 gennaio, i ragazzi sono stati sottoposti a tampone molecolare che ha certificato la loro negatività: condizione indispensabile per la ripartenza. Il viaggio è andato bene e, nonostante un po’ provati dalla esperienza, gli studenti sono felicissimi di riabbracciare le loro famiglie e gli amici. «E’ stata una situazione molto complicata – spiega la dirigente del Boccardi Tiberio, professoressa Concetta Cimmino. I nostri ragazzi sono stati costretti a passare le festività lontani dalla famiglia e dagli affetti. Il nostro Istituto, però, ha agito come una vera e propria comunità. Abbiamo avuto contatti costanti con loro, ci siamo scritti, parlati e, quando necessario, li abbiamo incoraggiati e sostenuti». La dirigente poi spiega: «Abbiamo realizzato due video chat augurali con tutti i docenti e gli studenti: una la vigilia di Natale e l’altra quella di Capodanno. Non potevamo lasciare soli nostri ragazzi». «Colgo l’occasione – conclude la professoressa Cimmino – di ringraziare le autorità dell’ambasciata italiana a Malta sempre vicine alle esigenze dei ragazzi. E un pensiero finale lo voglio dedicarlo a loro: vogliamo abbracciarvi presto».