Saldi invernali al debutto a Termoli e in Molise: si fa di necessità virtù

TERMOLI. Al via da oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, gli attesi saldi invernali di fine stagione!

Sopralluogo in centro, al termine della prima giornata, non soltanto per goderci quest’aria ancora per qualche giorno festiva, ma anche per vedere l’affluenza dei termolesi in questo esordio. In quanti si sono affrettati a fare compere già in questa prima giornata?

Abbiamo parlato con Maurizio Giamberardino, proprietario dello storico negozio “Ciak” nel centro della città e portavoce dei commercianti, per capire meglio questa giornata inaugurale e per vedere come funzionano i saldi.

Maurizio ai nostri microfoni ha spiegato l’andamento di questa prima giornata: C’è stata un’affluenza modesta rispetto alle aspettative, ma conosciamo bene il periodo difficile a causa del covid e l’innalzamento dei contagi non aiuta questo periodo.

Come ha ricordato Giamberardino c’è stato un cambiamento nelle abitudini di spesa delle persone, anche perché si punta essenzialmente ai capi necessari da acquistare, lasciando stare ciò che si definisce superfluo.

Quest’ultimo biennio ha sicuramente influito molto anche sulle spese e le esigenze come ha specificato Maurizio, che sono ormai diverse dall’avvento della pandemia.

Anche l’approccio delle persone è cambiato rispetto agli anni precedenti, innanzitutto per la disponibilità economica, ma poi anche per altri motivi: modalità d’acquisto e canali d’acquisto. Il paragone tra ieri e oggi risulta sempre più difficile.

Parlando poi della vendita online, sempre più diffusa, Maurizio ha specificato che nonostante sia un vero e proprio concorrente, loro con la loro attività offrono altre peculiarità: il servizio, l’accoglienza e la qualità.

E cosa ci può essere meglio della qualità!





Galleria fotografica