«Neuromed: l’eccellenza che mi ha salvato la vita»

BASSO MOLISE. «Neuromed: l’eccellenza che mi salvato la vita». C. M., queste le iniziali di una donna residente in un comune del basso Molise, che ovviamente non sveliamo per motivi di privacy, che vuole far sapere a tutti cosa si faccia a Pozzilli, al di là delle polemiche sulle quote della sanità pubblica o privata. La salute al centro del villaggio, l’accesso alle cure, il diritto alla vita. «Vi racconto una storia… Anni fa, assolutamente inaspettata, giunge una diagnosi che destabilizza e scuote la mia vita tranquilla, fatta di cose semplici ma importanti come famiglia e casa.

Oggi è avvenuto il miracolo! Accade tutto in un piccolo paese (Pozzilli), di una regione che “non esiste” (il Molise), in una struttura sanitaria – la Neuromed, di vera eccellenza: un gioiello di professionalità, competenza ed umanità. Lì, lo scorso anno nel giro di cinque mesi subisco due interventi al cervello per un meningioma diffuso. Il primario del reparto di Neurochirurgia III - Prof. Sergio Paolini - e la sua equipe salvano la mia vita e mi consentono di tornare a casa dalla mia famiglia. Il mio è un profondo grazie - all’esimio Professor Paolini; al dott. Rocco Severino, alla dott.ssa Cristina Mancarella, al dott. Umberto Arcidiacono, a tutti i neurochirurghi ed al personale del reparto di Terapia Intensiva; alla caposala Giuditta Boiano, al personale infermieristico e para-infermieristico senza tralasciare coloro che si occupano delle pulizie e della distribuzione dei pasti. La loro dedizione al lavoro, la grande professionalità, la sensibilità dimostrata ed il fondamentale supporto morale mi hanno permesso di affrontare e superare tutto nel migliore dei modi. Inoltre, un sincero ed affettuoso ringraziamento va a Maryjain - la mia compagna di stanza - una donna forte e simpatica, con cui ho condiviso quei giorni difficili.

Con queste poche righe e semplici parole, oltre ad esprimere immensa gratitudine a tutto l’eccezionale staff che mi ha avuto in cura e carico, intendo sottolineare la funzionalità e l’efficienza di una struttura di eccellenza - estremamente organizzata ed ottimamente dotata di personale specializzato e strumentazioni d’avanguardia - capace di ridare speranza e fiducia a pazienti che vivono situazioni di salute particolarmente difficili e delicate. Il racconto della mia esperienza è, perciò, un elogio speciale all’equipe del prof. Paolini e alla Neuromed, ma anche un messaggio di conforto ed incoraggiamento a non lasciarsi sopraffare dalla paura ed a non abbattersi: confidando, sempre, nella professionalità di medici e sanitari esperti che - con estrema perizia, competenza e dedizione – lavorano per restituirci alla vita e alle persone che amiamo».