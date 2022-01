«Non sono infermieri e operatori sanitari a portare il Covid negli ospedali»

TERMOLI. La segreteria provinciale del Nursind, con Antonio Licursi, interviene da Termoli sulla vicenda dei turni ospedalieri.

«Il Nursind del Molise alla luce di quanto appreso, dissente da tale ordinanza e chiarisce gli aspetti più salienti che vanno sia contro la professione infermieristica che contro l’assistenza ai pazienti ricoverati». Presa di posizione che al di là del dettato amministrativo, poi modificato in corso d’opera dall’Asrem, evidenzia una sofferenza più ampia per la categoria del personale sanitario. «Spesso noi dimentichiamo storicamente quello che la generazione dei nostri nonni ha subito nell’anno conclusivo della prima guerra mondiale: la più grande e disastrosa pandemia influenzale, detta spagnola, del 1918-1919. Ad esempio, nell’autunno del 1918 i pazienti contagiati al policlinico di Milano erano circa 3.900. Le infermiere lavoravano su turni di 14 ore al giorno e senza riposo settimanale; ottennero una carta di razionamento speciale che prevedeva un po’ più di carne, pane e zucchero, perché fossero nutrite meglio. La direzione dell’ospedale decise di alzare la loro paga giornaliera del 50%, da 0,9 a 1,4 lire al giorno. I numeri di contagio della spagnola erano analoghi agli attuali: 1.266 nuovi contagi il 4 ottobre di quell’anno, 1.246 il giorno 10, con quasi 200 morti al giorno. E tra le infermiere laiche, 388 contrassero il virus, tra le suore 8 furono contagiate e 25 morirono in servizio. Era il 1918, la storia come sempre si ripete (corsi e ricorsi storici), ma oggi la locuzione repetita iuvant, dovrebbe aiutarci a capire e a prevenire situazioni allarmanti per questo nuovo attacco alla incolumità della nostra collettività. Dal dicembre 2019 sino ad oggi abbiamo assistito, anzi abbiamo subito, una mancata erogazione assistenziale non solo riguardante la pandemia da Sars Cov2, ma parallelamente è venuta a mancare l’assistenza a tutti i pazienti bisognosi di altre patologie non meno importanti del virus Covid-19. Oggi gli infermieri si sono trovati di fronte una direttiva dell’Asrem, non dico passata attraverso e con buon senso, per la Rsu, per chiarire e ampliare il consenso dei lavoratori che poi in prima linea devono sostenerla, ma non tenendo conto dell’esigenza di informare coloro che eletti dai lavoratori, dovrebbero collaborare nella realizzazione dei piani assistenziali e nella programmazione di eventuali nuove direttive per poter prospettare linee guida più appropriate per fronteggiare questa 4 pandemia. Re-istituire i turni a 12 ore, se secondo l’azienda significa recupero di risorse umane e meno andirivieni del personale, per la nostra organizzazione sindacale Nursind assume un carattere di estrema pericolosità legata a svariati fattori.

Il contrasto esistente tra la legge 161/2014 ed il Ccnl 2016-2018 riferito all’istituzione dei turni di 12 ore nella sanità, non consente l’applicazione in tutte le Uoc, in particolar modo in quelle soggette a gravosi carichi di lavoro, sia fisico che mentale, nella quali la prestazione psicofisica sarebbe messa in discussione dalle 12 ore di lavoro continue, nonostante i 2 giorni di “riposo/recupero” successivi allo smonto notte. In particolar modo la scrivente pone all’attenzione della direzione generale Asrem alcuni quesiti che già lo scorso anno hanno creato non pochi problemi ai nostri iscritti: gli infermieri che prestano servizio per 12 ore sul turno diurno (per intenderci dalle ore 8 alle 20), hanno diritto alla doppia indennità di presenza giornaliera come avviene per la notte? Chi a causa delle 12 ore si reca “solo” due volte al lavoro, seppur timbrando sempre le stesse 24 ore in cinque giorni, si vedrebbe riconoscere delle presenze in meno rispetto a chi svolge un turno articolato diversamente. Ciò comporterebbe una diminuzione delle indennità in busta paga pari a 6 presenze al mese, che per un infermiere che presta servizio percependo l’indennità di terapia intensiva, avrebbe un “costo” in perdita di circa 6 presenze al mese, per un ammontare mensile che si aggira intorno alle 60 euro. Fruizione di ferie e permessi: se un infermiere se per questioni di congedo personale, formazione, malattia o Legge 104, deve assentarsi il giorno in cui ha il turno diurno di 12 ore, come saranno gestite le sue ore ed i suoi permessi? Ad oggi, è impossibile “scaricare” 2 giorni di ferie in una unica giornata, idem per ogni altra forma di assenza (104, malattia, congedi straordinari, formazione, malattia bambino, congedo parentale, ecc).

Superamento dell’orario di 12 ore qualora l’infermiere deve intrattenersi per la consegna o il passaggio delle consegne e discutere per un caso particolare o per la vestizione, e si superano le 12 ore, si va incontro alla violazione dell’orario massimo di lavoro? In questi casi, abbiamo già avuto modo di discuterne in sede giurisprudenziale, l’Inail riconoscerebbe eventuali risarcimenti per malattia professionale da infezione da Covid-19? E’ forse il caso di ricordare a loro signori quanto stabilito dalla cassazione con la sentenza n. 21562 del 3 settembre 2018; la Cassazione torna sul tema del diritto del lavoratore a potere organizzare il proprio tempo di vita ed i turni devono essere portati a conoscenza del lavoratore con ragionevole anticipo. Viste tutte le implicazioni che comporta il cambiamento della turnazione diligentemente concordata con la Rsu, la scrivente organizzazione sindacale Nursind richiama la loro attenzione sulla capacità autorganizzativa che hanno avuto i colleghi e colleghe durante la prima pandemia quando hanno lottato a mani nude e senza presidi contro uno sconosciuto, contraendo il virus e non avendo neanche avuto il riconoscimento da parte dell’istituto Inail per mancato invio della documentazione da parte di questa azienda, infettandosi, ammalandosi, ed alcuni purtroppo ci hanno anche lasciato. Non sono gli infermieri, gli Oss, ecc. a portare in ospedale il virus, né tantomeno i momenti di consegna che possono e devono avvenire in sicurezza, ma bisogna ripensare alla riorganizzazione e all’adeguamento delle ricorse umane nonché alla dotazione essenziale per poter svolgere le attività assistenziali».