Parapiglia in piazza Bega, due donne aggredite e la ragazza ubriaca in Psichiatria

TERMOLI. Due ragazze aggredite, una persino militare, un’auto danneggiata e tanto clamore. E’ finita con un Tso nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Timoteo di Termoli la vicenda relativa a una ragazza dell’Est, sui 35 anni, che nella serata di lunedì scorso ha creato scompiglio in Piazza Bega, luogo centrale che costeggia la ferrovia, poco prima della stazione ferroviaria. In evidente stato di ebbrezza alcolica, la donna era all’interno di una macchina in sosta, ma senza aver pagato il relativo ticket, più volte l’ausiliaria della Publiparking, che controlla le auto negli stalli blu, si è rivolta chiedendo se dovesse permanere ancora a lungo, ricevendo per tutta risposta solo improperi.

D’un tratto si affianca una vettura di una ignara signora e la straniera comincia ad andare in escandescenze, oltre alle urla scomposte, anche aperture e chiusure della portiera in modo altrettanto assurdo, sbattendo proprio contro la macchina che era di fianco. In quel momento si trovava a passare una militare dell’Arma fuori servizio, residente a Termoli (lavora al comando stazione di Cles, al Nord), vista la situazione si è qualificata e ha cercato di calmare la donna, che invece le sferra un cazzotto al volto, ferendola, senza però riuscire a fuggire, poiché la Carabiniera riesce a trattenerla. Arriva anche una seconda ragazza, figlia dell’ausiliare della Publiparking che poco prima aveva già avuto a che fare con la tizia, e viene letteralmente sbattuta a terra, procurandosi una frattura vertebrale, insomma, un parapiglia assurdo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e gli agenti di Polizia del commissariato e alla fine l’autrice delle due aggressioni viene portata via dal 112 e poi fatta ricoverare con Tso al reparto di Psichiatria dell’ospedale San Timoteo.