Cortocircuito in un appartamento, coppia di 90enni muore a San Salvo

SAN SALVO. Ore 12. Un cortocircuito è partito nella notte dalla presa elettrica e ha raggiunto il divano dove erano seduti l'anziano, B. A. classe 1930 e sua moglie, O. C. classe 1934.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il figlio della coppia che stamani, intorno alle 9.30, si era recato a casa per andare a trovare i genitori.

PRIMA NOTIZIA. Una coppia di anziani di 90 anni è morta a San Salvo. I cadaveri dei coniugi sono stati ritrovati nel loro appartamento situato in una traversa di Corso Garibaldi, in pieno centro. La causa del decesso sembrerebbe essere legata ad un corto circuito le cui cause sono ancora da accertare. I due anziani, di 92 e 87 anni, sono morti nel sonno a seguito del principio di incendio innescatosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto, i Carabinieri, la Polizia locale e i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei 90enni. Le salme saranno trasferire presso l'obitorio di Chieti per l'esame autoptico. Ad occuparsi dell'inchiesta il Pm Vincenzo Chirico.