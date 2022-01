Anziani morti in casa a San Salvo: saranno sottoposti a tampone, poi l'autopsia

SAN SALVO. "Ciao Zia Onorina, ciao Zio Angelo, non vi dimenticherò mai", così lì saluta il nipote su Facebook.

C'è sgomento a San Salvo per la morte dei due coniugi Angelo Bruno classe 1930 e sua moglie, Onorina Colameo classe 1934. I due 90enni sono deceduti a seguito di un rogo divampato nella propria abitazione di Vico Garibaldi e partito da un corto circuito (Leggi).

Il monossido di carbonio provocato dalla combustione del loro divano letto non gli ha lasciato scampo. Una tragica fine per i due 90enni, avvenuta nella notte dell'epifania.

Il corpo del 92enne e della 87enne sono stati trasferiti a Chieti per l'esame autoptico. Prima però saranno sottoposti a tampone, in caso di positività l'autopsia dovrà essere svolta altrove. In questo caso i due cadaveri potrebbero essere trasferiti anche allo Spallanzani di Roma.