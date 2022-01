Sono stati 124 gli arresti dell'Arma nel 2021: le metà da settembre a fine anno

CAMPOBASSO. L’anno 2021, seppur in modo meno restrittivo rispetto all’anno precedente è stato comunque contraddistinto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, soprattutto nei primi e negli ultimi mesi dell’anno solare. Le donne e gli uomini del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso hanno continuato fino ad oggi ad intraprendere ogni tipo di azione per contenere e limitare in ogni modo la diffusione del contagio.

Numerose sono state le attività che hanno visto il coinvolgimento dell’Arma per assicurare il rispetto delle le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Ma oltre a questo, i Carabinieri di Campobasso sono stati impegnati anche in tema di prevenzione e repressione dei reati senza ovviamente dimenticare quello che è fondamentale per l’Arma: mantenere il rapporto di vicinanza, di supporto e di attenzione alle varie comunità dislocate nella provincia attraverso i reparti.

Esaminando i dati statistici si ricava che nel corso del 2021 la provincia di Campobasso ha registrato un aumento dei delitti del 16,4% che sono passati dai 3.316 del 2020 ai 3.862 del 2021. Di questi ultimi per il 75% ha proceduto l’Arma dei Carabinieri.

In aumento anche il numero dei furti, che sono saliti del 23,3%, da 1.082 a 1.335 e di conseguenza l’aumento dei furti in abitazione è stato del 44,3% (241 nel 2021 a fronte dei 167 del 2020). incremento sicuramente favorito da una maggiore circolazione della popolazione rispetto ai rigidi periodi di Lock Down del 2020.

Le truffe e le frodi informatiche, confermando il trend nazionale, sono aumentate del 37,9% (passando da 440 a 607).

Le persone tratte in arresto sono state 124, di cui 62 da settembre a dicembre 2021.

Nell’ambito del contrasto dei reati inerenti stupefacenti i Carabinieri della provincia hanno tratto in arresto 22 persone, 55 sono state denunciate, mentre 231 (+61,5%) sono state invece le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori.

Sono stati inoltre sequestrati 4,376 chili di sostanza stupefacente di vario tipo, nonché 42 piante.

L’Arma campobassana, quotidianamente impegnata nel controllo sul territorio, nel 2021 ha effettuato 25.136 servizi, assicurando la costante funzionalità dei reparti a sostegno della popolazione, nella salvaguardia della salute e per preservare la sicurezza pubblica.

Intensificata l’attività preventiva che trova il suo riscontro nei numeri: durante i servizi esterni i Carabinieri della Provincia di Campobasso hanno controllato 244.965 persone (il 38,1% in più rispetto all’anno precedente) e 158.227 automezzi (+ 21,2%). In tale ambito particolare attenzione è stata rivolta agli anziani ed alle vittime dei reati di genere, come evidenziato nell’allegato documento sulle fasce deboli; a seguire, l’elenco delle maggiori operazioni del 2021.

I dati così lusinghieri sono frutto di un’intensa attività preventiva e repressiva svolta su tutto il territorio della provincia dal Reparto Operativo, dalle 4 Compagnie e dalle 44 Stazioni, coordinata dal Comando Provinciale, in piena sintonia con le indicazioni pervenute dal Prefetto e dalla Procura della Repubblica.

FASCE DEBOLI

Codice Rosso

L’Arma dei Carabinieri nella Provincia di Campobasso, sempre particolarmente attenta a dare pronte ed efficaci risposte ai reati in danno alle persone vulnerabili, prosegue nell’impegno quotidiano profuso nell’ambito del Protocollo Operativo “Codice Rosso” in attuazione delle direttive sancite dalla Legge n. 69 del 2019.

L’impegno dell’Arma a tutela delle c.d. fasce deboli (donne, anziani, bambini, diversamente abili), viene attuato attraverso il lavoro dei militari delle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio e alla presenza di personale dell’Arma specializzato operante a livello provinciale, appositamente addestrato e professionalmente qualificato per la trattazione di casi di “Violenza di Genere”. Ciò permette di recepire anzitempo i segnali di disagio delle vittime, permettendo la crescita della fiducia nelle Istituzioni e l’aumento delle denunce da parte delle vittime. Difatti i risultati sono evidenti nei dati relativi ai reati commessi nel 2021 nell’ambito di questa Provincia, dove i militari dell’Arma delle varie articolazioni provinciali hanno attivato 43 codici rossi, a seguito dei quali hanno:

deferite all’A.G. 43 persone, 9 delle quali in stato di arresto perché colte in flagranza di reato;

chiesti ed in parte ottenuti 6 provvedimenti cautelari di cui 5 custodie in carcere, 4 arresti domiciliari, 13 divieti di avvicinamento alle P.O. e 14 allontanamenti dalla casa familiare.

Quanto sopra riportato, evidenzia l’azione degli uomini dell’Arma nella Provincia di Campobasso, risultata decisiva, nel porre un argine a questa forma di violenza, che con il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, ha consentito di prevenire il degenerare della situazione critiche venutesi a creare e tutelare le vittime.

Truffe agli anziani

Su questo tema, sono stati predisposti una serie di incontri/seminari presso uffici comunali, circoli ricreativi, sedi di associazioni, chiese e oratori del capoluogo e degli altri Comuni dell’intera provincia al fine di divulgare semplici regole di comportamento, per evitare di finire nelle spire dei malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, o anche utilizzando internet.

Nei 24 incontri, che hanno visto la partecipazione degli Ufficiali e dei Comandanti di Stazione competenti per territorio, è stata registrata una grande affluenza ed un particolare interesse. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli anziani sul problema delle truffe nei loro confronti, fornendo utili consigli per prevenirle, anche con la diffusione di una pratica brochure, contenente indicazioni per difendersi dai malintenzionati. Un’opera di sensibilizzazione dell’Arma finalizzata a prevenire e contrastare l’esecrabile fenomeno delle truffe perpetrate ai danni degli anziani e volta a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell’Arma ai cittadini, con una particolare attenzione nei confronti di quanti si trovano all’interno delle fasce più deboli e indifese della popolazione.

L’odioso e vile fenomeno ha visto e vede impegnato il Comando Provinciale di Campobasso non solo in questa attività di carattere preventivo, ma anche in una attenta attività repressiva, che ha visto nel corrente anno la ricezione di 20 denunce ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 4 persone in stato di libertà, ritenute responsabili di truffe in danno di persone anziane nella nostra Provincia.

Qualora si voglia richiedere un incontro con gli anziani nel proprio comune ci si può rivolgere al comando stazione carabinieri più vicino, sia di persona che telefonicamente.