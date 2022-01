Divampa incendio in un appartamento di via Cairoli, intervenuti i Vigili del fuoco

TERMOLI. Paura nella tarda serata di ieri in via Cairoli a Termoli. Un incendio è divampato in un'abitazione in pieno centro, dove vive una donna. Fiamme e soprattutto fumo visibili anche a distanza e immediatamente è stato dato l'allarme al centralino del 115. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso si è subito portata sul luogo del rogo.

La signora è stata fatta uscire subito precauzionalmente e tenuta fuori dall'appartamento per la durata delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'alloggio.