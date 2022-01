Aggredito in via Fratelli Brigida, portato al San Timoteo con trauma cranico

TERMOLI. Equipe del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli chiamati a intervenire nella prima mattinata di oggi in via Fratelli Brigida, per una presunta aggressione subita da un uomo.

Al momento non si conoscono i dettagli dell'episodio, in ogni caso il malcapitato ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato con l'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Sulla matrice dell'aggressione indagheranno le forze dell'ordine, che acquisiranno il referto del Pronto soccorso.