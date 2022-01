Tragico incidente nei campi, muore un 39enne

MAFALDA. Un 39enne di Montenero di Bisaccia, classe 1982, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a causa delle conseguenze di un tragico incidente agricolo, avvenuto intorno alle 18.30, nell'agro di Mafalda. Era alla guida del suo trattore, per operazioni di semina, quando ha tentato di evitare di essere travolto dal mezzo di cui stava perdendo il controllo. Purtroppo si è procurato ferite letali. Sul posto 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza dalla postazione di Montenero di Bisaccia, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri di Mafalda. Disperati i tentativi di rianimarlo, durati circa 45 minuti, ma vani. Si attende il nulla osta del Pm per la rimozione della salma.