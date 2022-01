Ondata di maltempo sul Molise, neve su quote collinari

TERMOLI. La Protezione civile del Molise aveva diramato un bollettino meteo con criticità gialla. Da ieri pomeriggio ci sono state precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali e nevicate fino a quote collinari in particolare nelle zone interne.

Le temperature saranno in calo nei valori minimi, i venti in rinforzo dalla serata con raffiche intense e il mare molto mosso.

Punto della situazione nel capoluogo, col sindaco Roberto Gravina:

«La situazione operativa a Campobasso, per quanto riguarda il piano neve messo in campo dalla Sea, sta proseguendo secondo quanto programmato.

Già dalla serata di ieri, domenica 9 gennaio, dalle ore 18.45 sono stati attivati 4 mezzi spargisale.

Con l'intensificarsi della nevicata, alle ore 20.30, sono stati attivati ulteriori 50 mezzi esterni, diventati 67 dalle ore 04.00.

Al momento, come fanno sapere dalla Sea, non risultano criticità particolari, poiché non sono pervenute nessun tipo di segnalazioni da parte degli organi competenti».

Nella notte bufere di neve hanno spazzato l'Appennino molisano già a partire dai 400m di quota, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 90km/h. Nevicate consistenti soprattutto sulle zone centro-orientali della regione.

Nel basso Molise una spolverata di neve c'è stata anche sui comuni più alti del Cratere, come Bonefro, Colletorto, Casacalenda e San Giuliano di Puglia, ma non si registrano particolari criticità. Tuttavia, a Bonefro, il sindaco Nicola Giovanni Montagano ha disposto la chiusura delle attività didattiche: «A causa delle avverse condizioni meteo, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” potrebbe registrare dei problemi operativi. Può capitare che i mezzi non riescano a svolgere il servizio sulle strade più ripide e pericolose del paese. Eventuali disagi sono dovuti solo alla effettiva impraticabilità delle strade e mirano a salvaguardare la sicurezza di cittadini e operatori. Grazie per la comprensione. ista l'attuale condizione meteorologica ed i pericoli legati a ghiaccio e neve, si informa che per la giornata di oggi, 10 gennaio 2022, le attività didattiche presso le scuole di Bonefro sono sospese. Il piano neve è operativo: i mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione, sin dalle prime ore del mattino».

Le previsioni da domani parlano di un progressivo miglioramento.

