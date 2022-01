Che voglia di nascere, bimba viene al mondo in ambulanza

TERMOLI. In Molise vige una direttiva che vieta il parto alle donne che hanno un indice di massa corporea superiore a una certa soglia in strutture di primo livello, privi di terapia intensiva neonatale.

In altre regioni, ad esempio, non è così.

Questa la ragione che ha indotto il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli a trasferire la puerpera in ambulanza all’ospedale Cardarelli di Campobasso, classificato dea di secondo livello e non di primo livello come il San Timoteo.

Trasporto effettuato alle 5.45, col medico del reparto e l’infermiere. La signora era stata ricoverata fuori travaglio, intervenuto successivamente.

La bimba, tuttavia, è stata partorita in ambulanza, che si è fermata per strada, alle porte del capoluogo, alle 6.20.

La bimba è stata poi accolta in ospedale per la gioia di tutti.

Madre e piccola stanno bene e ringraziano tutti per le cure ricevute.