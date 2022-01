Il teatro palcoscenico di vita, il grande maestro Ugo Ciarfeo compie 90 anni

TERMOLI. Un giorno speciale per l’intero mondo culturale molisano, quello di oggi, mercoledì 12 gennaio: il maestro Ugo Ciarfeo compie 90 anni.

Ha iniziato ad amare il teatro fin da bambino, poi da Ururi, suo paese natale, si è trasferito a Roma, riuscendo ad avere una carriera da regista davvero importante, e nella casa termolese di via Mazzini custodisce con orgoglio e tanti ricordi anche la sedia donatagli con tanto di autografo da Vittorio Gassman.

Classe 1932, il maestro aveva circa cinque anni quando in paese fu inaugurato uno spazio chiamato Cinema Teatro Aurora e arrivò il primo film "Luciano Serra pilota" con Amedeo Nazzari.

Ripercorriamo assieme a lui quasi nove decadi di vita dedicate al mondo del teatro e dello spettacolo.

«In paese, a quel tempo, (1937 circa) c'era soltanto la luce elettrica e nulla più: non esistevano apparecchi radio, la televisione sarebbe arrivata negli anni sessanta e le.parole "cinema teatro" erano per me nuovissime. Ma capii subito che avrebbero significato nel mio prossimo futuro e dopo, perché, come per istinto, nei giorni che seguirono la prima proiezione del film io raccolsi un gruppo di amichetti e con loro ho voluto ripetere alcune immagini del film sui tavoli di casa mia – ripercorre nella sua mini autobiografia - da quel giorno e da quella scintilla, si accese per me il sacro fuoco dell'arte. La pellicola, masticando lentamente il mio cervello con i suoi fotogrammi, arrivò dentro di me come una ruspa aggressiva che mise in scoperta un terreno fertile all'arte: difatti negli anni successivi ho imparato a suonare il pianoforte, a dipingere, ma soprattutto a fare teatro perché era questo filone dello spettacolo che, inconsciamente, andava maggiormente coinvolgendomi. Giungevano in paese le prime compagnie teatrali con spettacoli leggeri e di varietà ed io mi aggregavo al gruppo degli attori dal giorno del loro arrivo fino al termine delle rappresentazioni: alcune volte per seguirli sempre più da vicino nel loro lavoro, li ospitavo a casa mia, avevo forse 6 o 7 anni, perché in quel modo entravo in teatro con loro, assistevo allo spettacolo dal palcoscenico scoprendo i primi trucchi del mestiere — ho notato da dove veniva il rumore di uno schiaffo tirato per finta in palcoscenico — e la presenza dell’attore dietro le quinte. A dieci anni volevo già fare l'attore, ma non avevo alcun punto di riferimento anche solo per informazioni. Sapevo già leggere e scrivere e cominciavo a comprare le poche riviste di cinema che arrivavano in paese, forse in due copie: “Cinematografo, Cinenovella, Cinebazar”.

Le divoravo e sognavo come un fanciullo dietro al volo di uccello e in attesa dei numeri successivi imparavo quasi a memoria tutto ciò che leggevo immagazzinando nella memoria visiva tutti i volti degli attori: riproducevo su carta Fabriano con carboncini le foto delle dive come Isa Pola, Alida Valli, Paola Barbara, e la piccola Shirlev Temple "l'ètoile, la plus èclatant des ètoiles".

In questo periodo, fanciullo tormentato, con il mio piccolo carro di Tespi e con un guardaroba e fabbisogno rubati in casa (lenzuola, vestiti, cappelli, setacci, oggetti vari, ecc.) giravo paese con i miei piccoli "attori - martiri" da portone in portone nell'ora della siesta, nelle afose giornate estive. Ave scoperto che gli atri di questi palazzi erano molto adatti alla trasformazione in struttura teatrale: noi vi entravamo, silenziosi, con tutti i nostri fagotti fra le braccia che scivola da tutte le parti e cominciavamo a sistemarci per "recitare" — non mi ricordo cosa ma una volta stavamo alle prese con un dialogo del Saul di Alfieri scoperto tra le pagine di un libro di storia — ma i nostri irrefrenabili cinguettii giungevano fin nelle stanze degli inquilini che non tardavano a scaricarci addosso, come tu per Pinocchio, catinelle di acqua. Costretti a sloggiare. raccogliendo in fretta tutto il fabbisogno sparso e bagnato. uscivamo da quel portone per raggiungerne un altro, sperando fosse più accogliente ed ospitale: si ripeteva sempre lo stesso spettacolo degli inquilini — padroni.

Ho conosciuto tutti gli atri dei portoni aristocratici addirittura il giorno, del paese. Man mano che trascorreva il tempo, mi sentivo sempre più stigmatizzato dal mondo dello spettacolo tanto da inventare per miei amici, fantastiche mini biografie degli attori o delle attrici che incontravo nelle mie letture: ci credevano tutti e così riuscivo a far sognare anche loro. M'innamoravo dello spettacolo ma senza tralasciare l’impegno scolastico dalle elementari al liceo; in ogni classe, venivo scelto per la tradizionale recita scolastica, fino a quando, cresciuto, io il promotore e diciamo "il regista" nelle scelte dei testi e nella realizzazione dello spettacolo.

Nel tempo del liceo, da testi sconosciuti e insignificanti del periodo prima descritto, ero passato ormai ai testi del teatro classico e l'impegno diventava sempre più oneroso e più responsabile. Per questo impegno con il teatro a casa restavo pochissimo provocando le continue ire di mia madre che mi voleva più attratto dagli studi liceali: una volta avevamo appena terminato una serie di spettacoli che portammo anche in "tournée" in altre scuole, e mi misi a studiare come mia madre avrebbe sempre voluto. Un pomeriggio stavo divorando i Canti del Leopardi quando mia madre, per un caso che non ricordo, entra nella mia stanza e mi trova attentissimo su un libro che sulla sua copertina portava appunto scritto "Canti": me lo strappa dalle mani e lo lancia fuori dalla finestra gridandomi: "Ancora con queste robacce, ma vuoi studiare!!" immaginate il volto di Leopardi e quello divertito di mia madre quando le spiegai che quelle robacce erano materia di esame e come. Corsi a raccogliere il povero Leopardi lanciato sulla strada dalla finestra e da una madre che non sopportava più un figlio rapito da un mestiere che non prometteva futuro normale e paesano. Dopo queste prime esperienze registiche dove mi sono dimostrato un bravo animatore e organizzatore pensavo di lasciare il paese; deciso ormai di entrare nell'immenso fuoco dell'arte, cagionato da quella scintilla sprizzata dal luccichio delle ali del bimotore del pilota Luciano Serra, quale augurio per il mio grande sogno: mi vidi così quasi costretto a cominciare a volare anch'io in un futuro incerto, come diceva mia madre, ma che ho voluto e amato sin dentro le mie ossa che dopo sessant'anni, lo vogliano o no profumano di teatro».

Lì comincia una epopea di mezzo secolo, assieme a centinaia di persone tra attori, tecnici e operatori che hanno partecipato a questa intensa attività per consegnarla alla storia.

Dopo un'intensa attività sperimentale in provincia, approda a Roma e frequenta alcune scuole d'arte drammatica e ne esce fortificato nella passione per il teatro e deciso di andare avanti. Forma subito, con i colleghi del corso una compagnia che chiama “I novissimi”, nella quale svolge una prima attività con indirizzo professionistico rappresentando opere di d'Annunzio, Ghèon, Papini e Pirandello. Sciolta questa compagnia Ciarfeo lavora con sodalizi teatrali diversi per alcuni anni allestendo un vasto e classico: dalla tragedia greca al teatro contemporaneo. Presso l'Università Cattolica di Roma, negli anni 1965-1971, forma il G.U.T. - Gruppo Universitario Teatrale "I Senzatetto" con la partecipazione degli studenti dell'ateneo cattolico e con l'allestimento di interessanti titoli in particolare di autori contemporanei italiani e stranieri. La scoperta del laboratorio teatrale del regista polacco Jerzy Grotowski spinge Ciarfeo a chiedere una borsa di studio al Ministero Degli Esteri alla Farnesina per recarsi in Polonia e frequentare i corsi di Grotowski e contemporaneamente osservare il mondo dello spettacolo polacco. Ottiene la borsa di studio che gli viene poi concessa per altri due anni successivi. Da questa esperienza grotowskiana, di ritorno a Roma, fonda il Gruppo Theatro Laboratorio reclutando i partecipanti dal mondo del lavoro e della scuola. Dopo cinque anni di effettiva sperimentazione e di svariati allestimenti trasforma il Gruppo in Piccolo Theatro di Roma.

Molti i lavori rappresentati con questo sodalizio effettuando anche importanti tournèe come la partecipazione alle manifestazioni per il primo cinquantenario della morta di Luigi Pirandello a Canicattì e Agrigento.

Contemporaneamente all’attività intensa del Piccolo Theatro di Roma, col patrocinio del Ministero dello Spettacolo e la collaborazione della Regione e del comune di Campobasso, istituisce una scuola di teatro nel capoluogo molisano chiamandola Accademia di Teatro "Eleonora Duse". Nel corso dei primi tre anni vengono realizzati sette spettacoli che vengono portati in decine di piazze della regione. Una lenta, ma proficua sensibilizza-zione è stata effettuata nei confronti del pubblico - spettatore favorendo un risveglio teatrale che continua ancora oggi. Responsabile del centro culturale "Spazio Vivo" dell'Università Cattolica di Roma dal 1990, tra le varie attività inserisce una scuola di teatro in cui si forma un gruppo teatrale che prende il nome G.U.T. - Gruppo Universitario Teatrale "Le Crisalidi" svolgendo una costante e frequente attività teatrale ancora in corso. Negli anni 1998-2001 promuove e dirige il laboratorio teatrale di Guglionesi, formando un primo gruppo di attori che si cimenta in alcune rappresentazioni, ottenendo il consenso del pubblico. Attualmente, sotto il patrocinio del Comune di Termoli e impegnato nella conduzione del Laboratorio Teatrale -Le pareti bianche" con lo scopo di arrivare quanto prima alla costituzione del primo nucleo per un Teatro Stabile nel Molise.

Auguri sinceri grande Maestro.

