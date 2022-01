Sparo accidentale durante la battuta di caccia, muore 48enne

MOLISE. Un cacciatore di 48 anni, residente in Molise, a Venafro, ma originario di Riardo, comune del casertano, è rimasto ucciso stamani in un incidente di caccia avvenuto in provincia di Isernia.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato allertato questa mattina dalla Centrale operativa del 118 per un incidente di caccia avvenuto nella contrada Valle Porcina di Colli a Volturno.

Dalle prime indicazioni un colpo partito accidentalmente dal fucile ha colpito alla gamba uno dei due cacciatori impegnati nell'attività venatoria in un fitto bosco lontano dalla viabilità ordinaria.

Secondo quanto appreso il colpo è stato esploso accidentalmente dalla stessa persona colpita. Sul posto sono accorsi insieme a due squadre Cnsas, i sanitari del 118, i carabinieri e i carabinieri forestali di Colli a Volturno.

La grave ferita riportata non ha lasciato comunque scampo al ragazzo quarantottenne residente a Venafro.

Dopo averlo provato a rianimare, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

È stata allertata anche l'eliambulanza del 118 che, però, arrivata sul posto, non ha potuto fare altro che confermare il decesso della persona.

Dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata posta nella barella in dotazione al Soccorso Alpino e trasportata a mano verso la strada carrabile in attesa, in accordo con i carabinieri presenti sul posto, dell'arrivo delle onoranze funebri a cui alla fine è stata affidata la salma.