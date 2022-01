Entro fine mese la relazione Asrem al Tar su Emodinamica

TERMOLI. È stata discussa stamani, alle 11, al Tar Molise, ma da remoto, la terza camera di consiglio fissata negli ultimi due mesi sulla vicenda relativa alle interruzioni del servizio di Emodinamica all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Questa trattazione seguiva il decreto del presidente del Tar Molise che negava la sospensiva sulla programmazione dell’attività specifica nel reparto di Cardiologia relativa alla seconda metà di dicembre, poi impugnata e ribaltata dalla doppia pronuncia del Consiglio di Stato a ridosso del Natale.

Ricorrenti principali i cittadini-amministratori di maggioranza del Comune di Termoli e l’associazione Cuore molisano, con intervento ad adiuvandum di Cristina Venittelli, figlia del 58enne che perse la vita nell’ottobre scorso dopo un infarto.

I giudici del Tar hanno ritenuto ormai superata la materia del contendere relativa alla sospensiva, rimandando tutto all’udienza di merito fissata precedentemente per il giugno prossimo, l’Asrem ha ribadito l’impegno a depositare la relazione chiesta dal Tar con ordinanza del 16 dicembre 2021 entro fine gennaio e su cui il legale Massimo Romano, coi colleghi Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, si è riservato di produrre ulteriori motivi aggiunti, dopo averne preso visione del contenuto.

In vista della camera di consiglio odierna, l’avvocato Laura Venittelli, per conto della nipote Cristina, ha prodotto una memoria in cui ha chiesto al Tar di inviare alla Procura della Repubblica gli atti relativi al ricorso affinché si valuti se c'è stata interruzione del pubblico servizio.