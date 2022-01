Un 50enne trovato morto nella stanza di un B&B

TERMOLI. Drammatico risveglio in una camera di un B&B cittadino, nei pressi dell'ospedale San Timoteo. Un 50enne di Isernia, classe 1971, è stato rinvenuto cadavere, a causa di un malore molto probabilmente, nella sua stanza.

L'uomo, che lavorava in città, non aveva risposto alle telefonate dei familiari, che hanno così chiesto alla struttura di verificare che tutto andasse per il verso giusto. Purtroppo, nell'aprire la porta della stanza, il 50enne è stato trovato senza vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno avvertito subito il Pm a Larino, oltre al 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Dopo il nulla osta della Procura, la salma sarà portata all'obitorio del San Timoteo.