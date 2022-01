Dolore e commozione per l'ultimo saluto ad Angelo Bruno e Onorina Colameo

SAN SALVO. Si sono svolti questo pomeriggio, presso la chiesa di San Nicola a San Salvo i funerali di Angelo Bruno e sua moglie Onorina Colameo. A celebrare il rito funebre è stato don Beniamino.

La coppia di anziani è morta per asfissia, come stabilito dall'autopsia (Leggi), a seguito di un corto circuito partito da una lampada nella propria abitazione di Vico Garibaldi in centro città (Leggi).

Una tragica fine per i due 90enni, avvenuta nella notte dell'epifania. I due anziani lasciano i figli Cristina, Mirella, Vito e Silvano Mario: "Chi vive nel cuore di chi resta non muore".

In città c'è dolore e sgomento per quanto accaduto al 92enne e alla 87enne. In molti sono ancora increduli e si chiedono ancora come sia potuto accadere questo fatale incidente domestico.