Fissata per lunedì pomeriggio l'autopsia sulla salma del 50enne

TERMOLI. E’ stata fissata per lunedì pomeriggio, 17 gennaio, l’autopsia sulla salma del 50enne di Isernia trovato senza vita due mattine fa, intorno alle 9, in un B&B di via Elba, nei pressi dell’ospedale San Timoteo.

L’allarme era stato lanciato dai familiari, che provandolo ripetutamente a contattare telefonicamente, non vi riuscivano, e allora hanno allertato i titolari del B&B. Una volta entrati nella stanza che l’uomo, uno psicologo che lavorava all’Asrem, aveva preso in affitto, l’hanno ritrovato ormai senza vita. Sul posto intervenuti il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli, in ambulanza, ma non c’era più nulla da fare, poiché era spirato.

Nel frattempo sono sopraggiunti anche i Carabinieri della compagnia di Termoli, che dopo aver assunto informazioni dai proprietari della struttura e avvisato il Pm, hanno avviato l’attività d’indagine. Il cadavere è custodito nella sala mortuaria del San Timoteo, sotto sequestro.