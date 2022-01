Undicenne termolese travolto da uno sciatore sulla pista di Campitello

TERMOLI. Che spavento ieri pomeriggio per una famiglia termolese nel comprensorio sciistico di Campitello Matese.

Intorno alle 15, uno sciatore ha perso il controllo a causa della eccessiva velocità e ha travolto un ragazzino di 11 anni, trascinandolo per un paio di metri, mentre era sulla pista da sci per principianti.

«L'abbiamo portato noi al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli – ha riferito la madre - l'ambulanza della Croce Rossa che era lì a Campitello Matese, era impegnata con un altro sciatore che si era sentito male. Sono intervenuti i Carabinieri di Bojano, che sono stati gentilissimi. Siamo stati in ansia, in macchina fuori dal Cardarelli in attesa dei risultati del tampone, la prassi è quella, prima di entrare, per gli accertamenti radiologici. Lo sciatore stava per travolgere tutto il gruppo di amici con bambini». Sfortunatamente, l’11enne non è riuscito a spostarsi in tempo. Il turista responsabile ha mostrato viva preoccupazione per lui. Gli esami radiologici hanno evidenziato una contusione all’emitorace sinistro, ma il bambino è stato poi dimesso subito ed è rientrato a casa con la famiglia.