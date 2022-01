In sella allo scooter tampona auto in sosta, 50enne al Pronto soccorso

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Un 50enne residente in paese, G. Q., è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi in via Biferno a San Giacomo degli Schiavoni.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto, l’uomo mentre era in sella al proprio scooter ha tamponato un’autovettura ferma in sosta.

In via Biferno sono sopraggiunti il 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il conducente del motociclo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per gli accertamenti del caso.