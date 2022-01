Eseguita l'autopsia sulla salma 50enne trovato morto nel B&B

TERMOLI. Sarà restituita in queste ore ai familiari il feretro del 50enne di Isernia trovato morto 6 giorni fa in una stanza del B&B di via Elba.

E’ stata eseguita ieri mattina e finita nelle prime ore pomeridiane, l’autopsia sulla salma del 50enne di Isernia.

L’esame autoptico, eseguito dai medici di legali dell’ateneo di Foggia e durato quasi 5 ore, è stato disposto dalla Procura di Larino per chiarire le circostanze del decesso dell’uomo.

L’allarme era stato lanciato dai suoi familiari, che provandolo ripetutamente a contattare telefonicamente, non vi riuscivano, e allora hanno allertato i titolari del B&B. Una volta entrati nella stanza che l’uomo, uno psicologo che lavorava all’Asrem, aveva preso in affitto, l’hanno ritrovato ormai senza vita. Sul posto intervenuti il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli, in ambulanza, ma non c’era più nulla da fare, poiché era spirato.

Nel frattempo sono sopraggiunti anche i Carabinieri della compagnia di Termoli, che dopo aver assunto informazioni dai proprietari della struttura e avvisato il Pm, hanno avviato l’attività d’indagine. Il cadavere fino a ieri sera era custodito nella sala mortuaria del San Timoteo, in attesa dal nulla osta alla sepoltura, con la restituzione del feretro ai familiari.