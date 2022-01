Malore stronca operaio 49enne sul tetto di un palazzo in ristrutturazione

TERMOLI. Un altro dramma in città, operaio 49enne originario e residente a Cantalupo del Sannio è deceduto nel pomeriggio di oggi a causa di un malore, che l'ha stroncato mentre stava lavorando in un cantiere di via Catania 68, per conto della ditta edile in cui era assunto. Purtroppo all'arrivo dei soccorritori non c'è stato nulla da fare, pare si sia trattato di un aneurisma. Sul posto oltre al 118 Molise e ai volontari della Misericordia in ambulanza, intervenuti i Vigili del fuoco con l'autoscala e la volante del commissariato di Polizia. Il malore l'ha stroncato mentre si trovava sul tetto.

