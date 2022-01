Un dramma dietro l'altro, sgomento in città per il 44enne trovato morto ad Ancona

TERMOLI. Sgomento in città anche per la notizia del decesso di un professionista termolese avvenuta in circostanze da chiarire nella città di Ancona.

A soli 44 anni, un ingegnere appartenente a una famiglia nota è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco del comando provinciale anconetano e il 118 delle Marche.

Come avvenuto anche per altre situazioni simili negli ultimi giorni, il 44enne non rispondeva al telefono e allora i familiari hanno chiesto il soccorso, ma non c'era più nulla da fare. L'uomo era in isolamento a causa della positività da Covid-19.