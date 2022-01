Furgone si ribalta sulla statale 87, tre feriti

CAMPOBASSO. Vigili del fuoco, Carabinieri e 118 mobilitati nella notte, attorno alle 2, sulla statale 87 al km 120 per soccorrere gli occupanti di un furgone, che per cause al vaglio dei militari dell’Arma della compagnia di Bojano si è ribaltato sulla sede stradale.

Tre sono rimasti feriti e trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.