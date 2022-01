Ispezione cadaverica conferma la morte naturale dell'operaio 49enne

TERMOLI. Si è limitata all’ispezione cadaverica l’attività di accertamento medico-legale disposta dalla Procura di Larino sulla morte del 49enne residente a Cantalupo nel Sannio, avvenuta ieri pomeriggio a Termoli.

La salma è stata rimossa nella serata, dopo l’autorizzazione concessa dal Pm della Procura di Larino, la salma dell’operaio edile classe 1972 originario e residente a Cantalupo del Sannio, dipendente di una impresa isernina, la FP involucri snc.

Il 49enne P. M., queste le sue iniziali, è stato stroncato da un aneurisma, nel pomeriggio, mentre si trovava sul tetto di una palazzina in via Catania 68, a Termoli, nel quartiere Porticone.

Il cadavere è stato poi trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, a disposizione della magistratura frentana.

L’ispezione cadaverica ha confermato la morte naturale.

Al lavoro sull’accaduto gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina e l’ispettorato del Lavoro provinciale di Campobasso, che già nella serata di ieri si è messo all’opera assieme alle forze dell’ordine.

Difficile è stato raggiungere il 49enne per i soccorritori del 118 Molise, giunti coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, si è reso necessario ricorrere ai Vigili del fuoco, presenti con un automezzo e quindi con l’autoscala, indispensabile per portare a terra la salma dell’operaio.

Il cantiere non è stato posto sotto sequestro, ma ci saranno comunque ispezioni da parte delle autorità.