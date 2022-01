Sabato pomeriggio i funerali dell'ingegnere trovato morto ad Ancona

TERMOLI. Restituito alla famiglia il feretro dell’ingegnere 43enne Odoardo Recchi, il professionista termolese trovato morto mercoledì pomeriggio ad Ancona, in via Dalla Chiesa, nella sua abitazione. La camera ardente, presso la casa funeraria Jovine sarà aperta dalle 8.30 di sabato mattina. I funerali del dipendente di Anconambiente hanno luogo nel pomeriggio dalle 15.30, nella chiesa di Sant’Antonio.

A darne l’annuncio i genitori Antonio e Filomena, con le sorelle Anna Maria e Aureliana. Odoardo, in isolamento fiduciario poiché positivo al Covid, non rispondeva più al telefono da martedì e nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15, è stato trovato riverso a terra, senza vita, sul pavimento del bagno. A intervenire, dopo la segnalazione di allarme, sono stati gli agenti di Polizia e i Vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta su richiesta dell'Asl e del 118, intervenuto con l'ambulanza. I medici non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso. Alla famiglia Recchi il cordoglio di Termolionline.