L'ultimo saluto al gigante buono Odoardo Recchi

TERMOLI. Funerali del 43enne Odoardo Recchi nel pomeriggio di oggi a Termoli, alla chiesa di Sant’Antonio.

Il giovane ingegnere, trovato morto mercoledì scorso nell’abitazione di Ancona, ha lasciato nello sconforto i suoi cari.

Odoardo, il gigante buono, come lo chiamavano affettuosamente i suoi amici, «lui che ascoltava sempre tutti non solo con le parole ma anche a gesti», così don Giovanni D'Addario parroco della chiesa Sant'Antonio ha introdotto l'omelia per ricordate la figura di questo ragazzo buono ed educato con tutti: «Dio lo ha richiamato a sé così giovane perché accanto a sé ama circondarsi di persone buone come appunto Odoardo era stato nella sua breve vita terrena». Il parroco ha anche ricordato Odoardo associandolo a un altro gigante buono come don Bruno Buri, deceduto pochi mesi fa.

