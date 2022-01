Scontro tra due auto a Difesa Grande, 21enne trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi nella zona di Difesa Grande. Intorno alle 16.30, nei pressi della chiesa di Santa Maria degli Angeli, due vetture si sono scontrate.

Una 21enne al volante di una utilitaria è rimasta ferita, stava tornando a casa dal lavoro.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza delle postazioni di via del Molinello e Montenero. La 21enne è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, accusava dolori diffusi a causa delle conseguenze dell’impatto, mentre il conducente dell’altro veicolo ha preferito non recarsi in ospedale.

Rilievi affidati alla Polizia municipale.