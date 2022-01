Giovane pusher termolese arrestato a San Severo

TERMOLI. La via della droga dall'Alta Puglia al Molise è sempre prodiga di sorprese. Un giovane termolese è stato arrestato nella serata di oggi, intorno alle 19.45. La stampa daunia riporta di un blitz della Polizia alla rotatoria di via Zannotti, davanti al campo sportivo. Il ragazzo proveniente da Termoli è stato trovato in possesso di diverse dosi di eroina e cocaina, probabilmente appena acquistata nel quartiere famigerato di San Bernardino. Evidentemente fuori controllo per essere stato beccato con le mani nel sacco, il presunto pusher in trasferta ha opposto anche resistenza. Gli agenti del commissariato di San Severo lo hanno bloccato e condotto nella centrale, dove per disposizione del Pm della Procura di Foggia, è stato arrestato.