Nord-Sud-Ovest-Est: discariche disseminate ovunque

TERMOLI. Ambiente e natura, il vizio maledetto di chi li sporca perdura.

“Ladri e inquinatori”, il monito di Luigi Lucchese, presidente dell’associazione Ambiente Basso Molise, che denuncia scempi sul territorio bassomolisano.

«Su tutto il territorio da Nord a Sud, da Est a Ovest, ci sono discariche. Si trova di tutto materassi, giocattoli, divani, mensole, vetro, ferro, carta e cartone, alluminio, mobili, buste di rifiuti domestici e, dulcis in fundo, immancabili in ogni discarica abusiva che si rispetti: i rifiuti edili. Sono i rifiuti più trovati in ambiente (oltre il 70%) e, scommettiamo anche che questi barbari il loro lavoro lo svolgono in nero. Sì, perché oltre ad inquinare, oltre che regalarci malattie e rifiuti, non pagano neppure le tasse rubando ad ognuno di noi. Sono dei ladri e inquinatori. Chi inquina il territorio fa ammalare gli altri (oltre a sé stesso e la sua famiglia). Chi inquina è come se effettuasse una rapina senza sapere che in fondo la rapina la effettua anche a danno dei suoi familiari e, la rapina (cosa molto grave) la effettua anche a danno della sua salute».

