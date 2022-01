Operazione di Carabinieri e Guardia di Finanza: arresti e perquisizioni a Vasto e San Salvo

VASTO-SAN SALVO. ORE 7.30. Oltre 150 tra Finanzieri e Carabinieri in forza ai rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, supportati da militari dei reparti speciali, unità cinofile antidroga, anti esplosivo e per la ricerca di valute, con l’ausilio di elicotteri multifunzione, stanno dando esecuzione a 20 Ordinanze di Custodia Cautelare e a decine di perquisizioni nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico degli stupefacenti e alle estorsioni. Contestata l’aggravante del metodo mafioso.

LA PRIMA NOTIZIA. Un maxi blitz è in corso a partire delle 5 di questa mattina a Vasto e San Salvo. Si tratta di una operazione congiunta da parte di Carabinieri e Guardia di Finanza.

Molteplici i mezzi i messi in campo e gli uomini, tra cui un elicottero e le unità cinofile. Sono in corso arresti e perquisizioni in abitazioni private e in attività commerciali.

I soggetti interessati sembrerebbero essere persone già note alle Forze dell'Ordine, ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.