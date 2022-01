Furti in abitazione, allarme dai residenti di Montecilfone

MONTECILFONE. Una serie di furti nelle abitazioni, veri e propri topi d’appartamento capaci di intrufolarsi nelle proprietà altrui e compiere scorrerie e predazioni, l’ultimo nella giornata di ieri.

Sono stati compiuti soprattutto in campagna, nell’agro tra Montecilfone e Palata, nelle ultime settimane. E’ quanto denunciano i residenti. «Montecilfone da anni presa d'assalto da topi d'appartamento. Un paesino tranquillo in collina è diventato terra dei ladri. Rubano dalle case alle campagne, oramai con il Covid la gente sta dentro casa e quindi lavorano meglio perché indisturbati. Sappiamo che il sindaco più volte è intervenuto, per chiedere maggiori controlli e una presenza diffusa sul territorio delle forze dell’ordine. I cittadini che abitano in paese ma ancora di più quelle persone che stanno all'estero sono stanche di queste brutte notizie».