Tir si schianta all'ingresso della galleria sulla statale 87

CAMPOBASSO. Interruzione del traffico veicolare sulla statale 87 Sannitica.

Un tir per cause in corso di accertamenti è finito sulla volta d'ingresso della galleria “Lama bianca” (periferia di Campobasso).

Ferito il conducente, soccorso e trasportato al Cardarelli dagli operatori 118.

In corso le operazioni di sgombero e regolamentazione del traffico a cura delle squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e personale della Polstrada, intervenuti sul posto.