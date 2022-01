Droga, riciclaggio ed estorsioni: dai 20 arrestati preso di mira il Molise

VASTO-SAN SALVO. Sono 20 le persone arrestate a seguito dell'operazione portata avanti da Carabinieri e Finanzieri nella giornata di ieri nel Vastese. A finire nei guai i componenti di una organizzazione criminale composta prevalentemente da soggetti di etnia albanese dedita al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e ad attività estorsive, condotte anche mediante l’utilizzo di forme violente e con l’ausilio delle armi (Leggi).

18 di questi sono in carcere, 2 ai domiciliari. Per altri 5 invece, il giudice Marco Billi ha ritenuto di rigettare la richiesta della misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero Stefano Gallo e dal Procuratore Capo Michele Renzo.

I fermati portavano avanti la propria attività illecita nel Vastese ed anche nel Molise. La maggior parte di loro è di origine albanese e residente a San Salvo, ma ci sono anche 2 persone residenti Vasto, una a Cupello, 2 molisani, un siciliano e un pugliese residenti a San Salvo e 2 calabresi residenti in Abruzzo.

Si tratta di una banda che era in contrapposizione a quella smantellata dall'operazione Evelin (Leggi). e che poi ha preso il suo posto sul territorio.

Gestivano anche numerose attività commerciali come formalmente lecite, ma di fatto finanziate dai rilevanti introiti economici derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. Trattasi prevalentemente di bar, negozi di ortofrutta, concessionarie di automobili, video lottery, sale slot e servizi di scommesse, tutti luoghi idonei e strumentali a consentire anche il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti.

La droga proveniva dalla Calabria per poi essere venduta al dettaglio nel Vastese. Base operativa del clan il bar "Blu Marine III" situato in via Grasceta a a San Salvo e che è stato sequestrato preventivamente dalle Forze dell'Ordine (Leggi).

Ora saranno fissati gli interrogatori dei fermati e si aprirà la fase processuale.