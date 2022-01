Storie di Covid: salva la madre ricorrendo alla terapia domiciliare

TERMOLI. Oggi vi raccontiamo una storia di Covid che per fortuna è andata a concludersi nel migliore dei modi.

Chi ce ne parla è una signora di Petacciato, Armida Di Zillo, che dall’inizio del 2022 ha dovuto far fronte da sola in casa all’emergenza sanitaria con la positività che aveva colpito a catena prima l’anziana mamma 86enne, già sofferente di Alzheimer, poi lei, il suo compagno e infine i suoi figli.

“Tutto è iniziato il 5 gennaio scorso - inizia a raccontare la signora Armida - mia madre sofferente di Alzheimer e demenza senile viene assistita costantemente da me, vedendo che era affetto da un paio di giorni da una forte tosse stizzosa che in certi frangenti le faceva mancare anche il respiro, mi sono cominciata a preoccupare visto anche il suo stato di salute non certo ottimale. A quel punto vedendo che la cosa invece di migliorare peggiorava sempre più, premetto che mamma non era vaccinata, abbiamo deciso di farle fare un tampone, come temevamo il tampone non lasciava scampo, mamma è risultata positiva, dopo questo esito in automatico io comunque vaccinata, mi sono andata a fare il tampone e naturalmente sono risultata positiva e come una catena di Sant’Antonio risultavano poi positivi il mio compagno e i miei figli. Posso dire che a parte mamma, io e i miei cari non abbiamo avuto sintomi gravi nei primi giorni di infezione, solo qualche decimo di febbre e basta, purtroppo mia mamma per via anche delle sue già gravi patologie è stata davvero male. Io nonostante avessi contratto il virus, non ho pensato a curare me e la mia famiglia, ma ho concentrato tutte le mie forze verso mia mamma per cercare di alleviare le sue già molteplici sofferenze. Ho cercato ansiosamente aiuto tra le varie strutture sanitarie medici di base, alle Usca (medici, di solito giovani, che si recano nelle case per assistere direttamente i pazienti affetti da Covid-19, che non hanno bisogno di essere ricoverati).

Purtroppo nessuno mi dava ascolto e a un certo punto sempre più preoccupata per le condizioni di mia mamma, prendo come si dice il toro per le corna senza chiamare nessun pronto intervento, ambulanze, perché ero davvero troppo spaventata dalla fine che poteva fare mia mamma. Ad un certo punto mi hanno indicato una persona a Petacciato che cura da casa assieme ad una equipe di medici seguono e danno indicazioni per dare cura ai malati Covid a casa e così ho fatto, mi sono collegata con questa persona che Dio l’abbia in gloria.

Dopo 5 giorni davvero tragici con mia mamma con la febbre alta, tosse fortissima seguendo alla lettera tutte le indicazioni che questa persona mi dava via telefono sono state davvero opportune ed efficaci tanto è che oggi mia mamma dopo il periodo trascorso per il decorso, a 86 anni affetta da Alzheimer, demenza senile ed altre problematiche, grazie a questi angeli che sono riusciti a darmi una mano in una situazione davvero difficile, mia madre al tampone molecolare si è negativizzata, e posso dire che almeno per quanto riguarda questo maledetto virus, lei e tutti noi lo abbiamo sconfitto pur soffrendo tanto soprattutto per lei mamma. Io naturalmente tramite voi voglio esprimere il mio ringraziamento perenne verso questa persona e i suoi colleghi che il Signore protegga loro e mia mamma allo stesso tempo e grazie anche al fatto che se io davo retta all’inizio ad altri probabilmente mia mamma ora sarebbe volata lassù. Io vorrei fare arrivare un messaggio e cioè che si usano le cure giuste, il Covid si può curare a casa benissimo ed evitare il ricovero in ospedale e magari chissà con quali conseguenze. In conclusione permettetemi di dare un grande ringraziamento e sostegno morale, per le cure e assistenza che ho ricevuto dall'equipe medico e infermieristico del comitato di volontari delle terapie domiciliari dei pazienti affetti da covid 19 in tutte le regioni, fondato dall'avvocato Erich Grimaldi, che si sta battendo per abolire il protocollo "Tachipirina e vigile attesa". Un gruppo di medici e infermieri volontari che lavorano in scienza e coscienza, seguono i pazienti durante la giornata sostenendolo fino alla guarigione. E per ultimo ma non per importanza, un ringraziamento speciale lo devo alla dottoressa Laura Smirni e alla sua collaboratrice di fiducia iscritte al comitato e autorizzate sempre dal suo fondatore che hanno supportato la mia mamma in questo triste e lungo periodo di malattia. Grazie di vero cuore a Tutti ed anche a voi di Termolionline che mi avete dato l’opportunità di raccontare questa storia di covid per fortuna finita bene. L'infermiera nonostante non fosse al lavoro in questo periodo, telefonicamente mi ha sempre sostenuto in quando mia madre avendo il morbo di Alzheimer sola non sarebbe stato come lo è stato con il suo sostegno. Chi ha l'amore verso il prossimo incondizionatamente è un professionista da ammirare, conoscendola sono certa che non girerà mai le spalle ad una sola persona che le chiede un supporto perché il suo amore verso la sua professione viene dal cuore».