Infortunio sul lavoro allo stabilimento Fis, 55enne portato al San Timoteo

TERMOLI. Infortunio sul lavoro avvenuto allo stabilimento chimico Fis nella mattinata di oggi.

A restare ferito, con una seria frattura al braccio sinistro, secondo le prime informazioni assunte, un operaio 55enne di Termoli. Sul posto sono intervenuti il 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il lavoratore al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, per gli accertamenti radiologici e la stabilizzazione dell’arto superiore rimasto lesionato nell’incidente in fabbrica. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell’ordine.

L'uomo, responsabile della manutenzione, è rimasto incastrato col braccio nel tornio. Ora è ricoverato in Ortopedia con una seria frattura esposta dell'ulna.