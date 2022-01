Muore per malore alla guida, 91enne finisce nel giardino di un'abitazione

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una donna di 91 anni di Termoli, ma originaria di San Martino in Pensilis, è deceduta a causa di un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. E’ accaduto nei pressi del cimitero di San Martino in Pensilis e la donna, colta da malore, non è riuscita a fermarsi andando a finire con l’auto nel giardino di una abitazione lungo la strada che porta al cimitero.

All’arrivo dei soccorsi purtroppo l’anziana era già deceduta e i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.